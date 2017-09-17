«Барселона»: ожидается, что Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев

Новичок «Барселоны» французский нападающий Усман Дембеле выбыл из строя на длительный срок.
Напомним, что Дембеле был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября.
20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре, в ближайшее время ему будет сделана операция.
Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, ожидается, что на его восстановление потребуется от трёх с половиной до четырёх месяцев.
Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера француза составила € 105 млн плюс бонусы.
Источник: Усман Дембеле из-за травмы пропустит два месяца