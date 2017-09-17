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Парфёнов: понятно, что «Спартак» простил «Тосно», этот результат — большое чудо

17 сентября 2017, воскресенье. 15:48 Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничейный результат матча со «Спартаком» (2:2) в 10-м туре РФПЛ. Команда из Ленинградской области в концовке встречи забила два гола и сравняла счёт, играя вдесятером.

«Игроки сегодня проявили характер – это самое главное. Я горд за ребят. Много эмоций, нервов. Вытащили такой матч! Понятно, что «Спартак» простил. Нам тяжёло против спартаковцев даже в равных составах, а мы ещё полтора тайма играли вдесятером. Конечно, в этом мы сами были виноваты, но очень рад, что команда показала характер. Этот результат – большое чудо. Теперь он часть маленькой истории «Тосно». Сегодня мы порадуемся, но завтра пойдём дальше.

Удаление Шахова? Нам перед матчем дали приз фэйр-плей, так что хочется держать марку. Не хочу комментировать судейство. Я привык комментировать собственную работу. Может, нам в следующем месяце опять приз дадут. Мы ещё обсудим с Шаховым удаление. Не хочется такие моменты обсуждать на эмоциях. Он взрослый человек, сам всё понимает. Извинился перед командой. Главное, что остальные ребята не опустили руки, а сражались. Пусть нам повезло, но мы заслужили удачу.

Игра Евгения Маркова? У нас был свой план на игру и тактический ход с его выходом на поле. Но события на поле влияют на планы. Мы быстро остались вдесятером. Пришлось вносить коррективы. Футбол прекрасен своей непредсказуемости. Ты можешь всё спланировать, но в футбол играют люди.

Я слышал фанатов «Спартака» и подошёл к ним. Всё-таки восемь лет отдал этому клубу. Но, поверьте, в ходе матча я отключаюсь от всего", — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Парфёнов: горжусь игроками «Тосно», они совершили маленький подвиг
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Тосно Дмитрий Парфёнов
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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