Марков: в перерыве Парфёнов встряхнул нас, сказал, что ещё ничего не потеряно

Нападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ.
«Конечно, ничья — хороший результат. Сравняли за пять минут до конца встречи. Тяжёлая игра, не знаю, что там по удалению, судить не мне. С моей стороны показалось, что Шахов не фолил. Судья решил иначе.
Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, но мы вытерпели, выдержали. В принципе, мы молодцы, тренеры нас похвалили. В перерыве Парфёнов нас встряхнул, сказал, что ещё ничего не потеряно. Думаю, сегодня вся команда верила в положительный результат.
В связи с удалением, конечно, перестроили игру. Шахова все подбодрили, сказали, что ничего страшного, такие ошибки бывают. Когда вышел на поле, у меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве. Честно, не думали о составе «Спартака», думали о своей игре, она, конечно, получилась немного скомканной», – передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.