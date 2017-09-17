Мостовой: Каррера может обвинять футболистов «Спартака» после таких матчей

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре красно-белых в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2).
«Мы возвращаемся к тому, о чём говорили в первых турах. «Спартак» попал в зависимость от чемпионства, видимо, всё это продолжается. Не могут себя перезагрузить, перенастроить. «Спартак» продолжает ехать на старом багаже. При этом красно-белые играют неплохо, ещё и судьи помогают, ибо сегодня удаление было на тоненького.
Не думаю, что команда «сливает» главного тренера. Каррера всегда в контакте с игроками. Но тренер не играет на поле, играют футболисты. Константин Иванович Бесков, к примеру, на игры своей команды вообще смотрел с трибуны. И ничего, команда побеждала.
Что касается матча с «Ливерпулем», то понятно, что будет трудно. Приедет команда классом намного выше, но мяч то один. Всё может произойти.
Если говорить о словах Массимо Карреры после игры, в которых он обвинил футболистов, то считаю, он прав. Игроки допускают ошибки, они позволяют соперникам так играть в концовках», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.