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А. Заболотный: тренеры больше нас хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»

17 сентября 2017, воскресенье. 16:08 Футбол

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 10-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 2:2. При этом «Тосно», играя вдесятером, сумел в концовке при счёте 0:2 забить два гола.

«Считаю, что эта игра для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Играли с командой Лиги чемпионов и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» — есть «Спартак». Приятно, что до конца бились, и бог вознаградил нас за нашу работу.

Мы в раздевалке в перерыве посмеялись, посмотрели друг на друга. Удаление случилось, но надо играть дальше, не сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться. При своих болельщиках хотели показать положительный результат, хорошую игру. Думаю, получилось. Много людей за «Тосно» болело на трибунах, мы всё слышали! Может, и зенитовские пришли? Приятно, что люди ходят на футбол. Естественно, за «Спартак» тоже болели, но нас не смутило. Спасибо, кто поддерживал нас!

Ждали ошибки соперника при 2:0? Как я могу ждать ошибки? Прессинговал я всю игру, ждал момента. Хорошо, что мне дали удачный пас. Не хватало ли Маркова с самого начала? Что касается второго нападающего, я много раз говорил тренеру, что мне удобнее играть в два нападающих, чтобы в помощь был партнёр. Но это решение тренера, его задумка, я не могу вносить что-то, обговаривать это. Хорошо, что замена произошла вовремя.

Естественно, принципиально было обыграть «Спартак». В команде много разговоров ходило. Не то, что мщение… Но у тренеров было даже больше мотивации, они больше нас хотели выйти на поле. Они передали нам свою мотивацию, положительный заряд. Мы за тренерский штаб сыграли и готовились с двойной мотивацией. Но такие матчи, любые очки для нас как глоток воздуха. Это очень приятный результат», – передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Напомним, что «Тосно» тренирует бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов, а его помощником является ещё один бывший спартаковец Владимир Бесчастных.

Посмотреть интервью с Заболотным можно на «Чемпионате».

Парфёнов: понятно, что «Спартак» простил «Тосно», этот результат — большое чудо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Антон Заболотный Владимир Бесчастных Дмитрий Парфёнов
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