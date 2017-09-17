Червиченко: теория о «сливе» Карреры игроками «Спартака» недалека от истины

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2).
«Каррера «плывёт», нет стабильности состава: всё время меняются действующие лица в защите. Нет сыгранности и взаимопонимания — отсюда и грубые ошибки. Также присутствует чемпионская бравада, которая переходит в шапкозакидательство. Вальяжность при счёте 2:0 наказывается — весь запас везения израсходовали в прошлом сезоне.
Боязно за «Спартак» в Лиге чемпионов должно быть тем, кто живёт иллюзиями, требуя от клуба победы над «Ливерпулем» и 6 очков в матчах с «Марибором». Реалисты понимают, что в еврокубках и чемпионате ничего не светит, а вот проигрыш «Кубани» в Кубке России будет крепкой оплеухой. Объективная ситуация не поменяется, если команда кардинальным образом не изменится.
Если бы я был дипломатом, то сказал бы, что теория о «сливе» Карреры недалека от истины. Разлад, происходящий внутри коллектива, не исключает такой возможности. В «Спартаке» сейчас ситуация, как в басне «Лебедь, рак и щука»: Каррера — в одну сторону, одна часть руководства — в другую, другая — в третью. Нужен жёсткий руководитель и более «спартаковский» тренер. Мне, например, нравится, как работает Парфёнов: поступательно и очень грамотно. Возможно, через год он будет одним из лучших тренеров, вышедших из красно-белой семьи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.