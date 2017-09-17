На матч 10-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» футболистов «армейской» команды на поле стадиона «ВЭБ Арена» вывели дети из подшефных «Чемпионату» детских домов.
Вместе с игроками ЦСКА на поле вышли дети из Специального детского дома №51 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Ярцевской школы-интерната.
Матч ЦСКА — «Ростов» состоялся 16 сентября и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. На 26-й минуте Василий Березуцкий счёт открыл, а на 68-й минуте отличился Витиньо.
Игроков ЦСКА на поле вывели дети из подшефных «Чемпионату» детских домов