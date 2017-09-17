Дибала — о сравнениях с Месси: не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший хет-трик в матче 4-го тура итальянской Серии A c «Сассуоло» (3:1), рассказал, как относится к тому, что его часто сравнивают с соотечественником, форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Я — Дибала. Не то, чтобы мне не нравилось это сравнение, но он легенда. Он сделал то, чего не делал никто в истории футбола. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я хочу иметь свою собственную карьеру и выигрывать свои трофеи», — приводит слова 23-летнего Дибалы FourFourTwo со ссылкой на Sky Sport Italia.
Дибала — первый игрок «Ювентуса», забивавший в стартовых четырёх турах Серии А