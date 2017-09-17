«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч между двумя лондонскими клубами — «Челси» и «Арсеналом».
Завершилась встреча вничью, ставшей первой для обеих команд в английском первенстве сезона-2017/18. Голов сегодня забито не было.
Отметим, что «Челси» заканчивал встречу вдесятером — на 87-й минуте Давид Луис был удалён за грубый фол на Зеаде Колашинаце.
В таблице АПЛ «Челси» (10 очков) располагается на третьей строчке, а «Арсенал» (7) занимает 12-е место.