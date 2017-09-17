Бубнов: не думаю, что до зимы Карреру будут трогать

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о перспективах «Спартака» и главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Тосно» (2:2). При этом красно-белые играли в большинстве и вели в счёте 2:0, но в концовке пропустили дважды.
«Спартак» продолжает отпускать лидеров, и если так продолжится дальше, команда застрянет в середине таблицы. К тому же пошли травмы – в лазарете теперь оказался и Тигиев. В таком сложном графике красно-белым выстоять будет очень сложно. Кроме того, матч с «Тосно» не первый, в котором «Спартак» теряет очки таким образом. Это говорит о том, что в коллективе явно не всё в порядке.
Решится ли руководство на увольнение Карреры? Не думаю, что до зимы его будут трогать. Другое дело, что велика вероятность поражений в Лиге чемпионов и потерь очков в чемпионате. Это может сказаться на психологическом фоне команды и отношении к итальянцу со стороны руководства", — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.