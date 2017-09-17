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Хавбек «СКА-Хабаровск» К. Савичев: у «Ахмата» стандарты почти как пенальти

17 сентября 2017, воскресенье. 17:47 Футбол

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Константин Савичев поделился впечатлениями от домашнего матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и от выступления в высшем дивизионе чемпионата России. Встреча в Хабаровске завершилась вничью со счётом 2:2, а Савичев стал автором первого гола хозяев.

«Сумели отыграться в концовке, пропустив в заключительной десятиминутке матча — хорошо. Пропускали после стандарта, в очень похожих ситуациях, — плохо. Результат достойный. «Ахмат» — очень серьёзная команда, она понравилась, но мы мечтали о победе. Шансы добиться такого результата у команды были.

Теряли концентрацию, соперник нас за это наказывал. «Ахмат» прекрасно нас изучил. Его футболисты хорошо знали, как мы любим играть, но мы тоже всё разобрали до матча, в том числе стандарты «Ахмата». Увы, не удалось отыграть в этих эпизодах безупречно. Но «Ахмат» почти всем командам в лиге в этом сезоне забивает именно так — используя угловые, штрафные, свободные удары. У этой команды стандарт почти как пенальти.

Самые яркие впечатления от РФПЛ? Скорости. Всё надо делать быстро или очень быстро. Почти нет пауз в игре, много эмоций. Соперники — сильные команды, с которыми нужно играть на своём максимуме или даже больше, чем предел сил и возможностей. В принципе, мы всё именно так и делаем. СКА за 10 туров прибавил как команда. Да, каждый игрок у нас добавляет, играя в Премьер-Лиге. Нам всё очень интересно.

Все ребята в команде отдают на поле всё, что могут и умеют. Мне, наверное, проще в смысле физики — молодой. Эмоций у всех много за игры уходит — игроков, тренеров, руководства, наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске. Команде это очень важно. Мы при аншлаге лучше играем, доставая из себя даже больше, чем можем", — приводит слова Савичева официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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Ахмат СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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