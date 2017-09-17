Швец: «Ахмат» был близок к победе в Хабаровске, поэтому расстроен ничьей

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевую ничью со «СКА-Хабаровск» (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ.
«Были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом. Хорошо подготовились к матчу, хорошо играли, было много моментов. Из-за собственных ошибок пропустили два гола. По сути, у соперников было два момента, и они их реализовали. Очень обидно.
Оба тайма играли хорошо, в первом тайме было больше моментов, а во второй половине игры бежали вперёд, потому что нужно было забивать. Мы хотели набрать три очка.
Я забил уже второй мяч ударом головой? Везёт, и удаётся забивать. Самое главное, чтобы эти голы в будущем приносили очки и победы команде. Что касается того, как нам игралось после 10-часового перелёта, то чувствовали себя очень хорошо. Тренерский штаб хорошо придумал, что не стали подстраиваться под местное время, а жили по московскому времени. Поэтому и на поле чувствовали себя хорошо», — цитирует Швеца официальный сайт «Ахмата».