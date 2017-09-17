Конте: странно, что «Челси» 3-й подряд матч с «Арсеналом» заканчивает вдесятером

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Это была хорошая открытая игра, в которой обе команды пытались победить. Матчи против «Арсенала» всегда получаются очень трудными. Перед встречей мы хорошо знали, с чем сегодня столкнёмся на поле. Обе команды великолепны, получилась хорошая ничья.
Удаление Давида Луиса? Вы прекрасно знаете, что я не люблю комментировать решения арбитров. Не делал этого раньше, не буду и сейчас. Вы всё сами видели. Очень уважаем судей, но странно, что «Челси» третью подряд игру с «Арсеналом» заканчивает вдесятером», — цитирует Конте BBC Sport.
«Челси» заканчивал вдесятером последние официальные матчи против «Арсенала» в Суперкубке (1:1, по пенальти – 1:4) в августе и в финале Кубка Англии (1:2) в мае.