«Урал» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голу Бикфалви

На стадионе «Казань Арена» состоялся матч 10-го тура российской Премьер-Лиги между местным «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».
Подопечные Александра Тарханова победили со счётом 1:0, одержав свою вторую победу в нынешнем сезоне и первую с 23 июля.
Автором единственного гола стал Эрик Бикфалви, сумевший отличиться за три минуты до конца основного времени.
В таблице российского чемпионата «Урал» (13 очков) располагается на девятой строчке, а «Рубин» (14) занимает шестое место.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.