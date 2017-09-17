Бердыев после поражения от «Урала»: к сожалению, так бывает

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (0:1) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«К сожалению, так бывает. Имели достаточно неплохие моменты для взятия ворот, но одна контратака в конце матча… В целом я вторым таймом удовлетворён — агрессией, активностью ребят. Так бывает.
Безусловно, Азмун расстраивается из-за того, что не может забить, и вместе с ним команда. Главное, что моменты есть, а реализация придёт.
Мы уже понимаем, что мы хотим. Дай бог, что всё будет нормально", — заявил Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
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