«Вардар» после проигрыша «Зениту» в ЛЕ не смог победить в чемпионате Македонии

Соперники «Зенита» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы провели матчи в своих национальных чемпионатах.
В матче 5-го тура чемпионата Македонии «Вардар», который на этой неделе уступил на своём поле «Зениту» в Лиге Европы со счётом 0:5, на выезде не смог одолеть «Скопье». Гости вели в счёте, однако по ходу игры позволили оппоненту сравнять, а затем ещё и остались вдесятером (1:1). «Вардар» (7 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, но по потерянным очкам является вторым.
В матче 10-го тура чемпионата Молдавии «Шериф», которому в ЛЕ предстоит встретиться с «Локомотивом», на выезде обыграл «Зарю» (Бельцы) со счётом 2:0. Соперник «железнодорожников» с 26 очками сохранил лидерство в турнирной таблице после 10 туров, по-прежнему не проиграв ни одной встречи.
«Локомотив» проведёт первый матч с «Шерифом» на выезде 19 октября, «Зенит» сыграет второй матч с «Вардаром» на своём поле 23 ноября.
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