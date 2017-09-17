Соперник «Спартака» в ЛЧ «Севилья» чуть не упустила победу над «Жироной»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 69-й минуте записал на свой счёт колумбийский нападающий Луис Мурьель. На первой компенсированной минуте «Жирона» получила право исполнить пенальти, однако Алекс Гранель реализовать 11-метровый удар не смог.
«Севилья» (10 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» (4) находится на 14-й строчке.
«Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч красно-белых с андалузской командой пройдёт в Москве 17 октября.
Закажи поездки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов!