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Венгер: «Арсенал» мог выиграть у «Челси» с преимуществом в один или два гола

17 сентября 2017, воскресенье. 19:27 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую ничью с «Челси» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Люди забыли, что несколько месяцев назад мы победили «Челси» в финале Кубка Англии. «Арсенал» много раз показывал свой бойцовский дух. Это правда, что после таких проигрышей, как наш «Ливерпулю», ты подвергаешься критике, а ответить на неё можно только игрой на поле. Сегодня нам нужно было показать свой настрой и решительность. Помимо результата было жизненно важно показать солидную игру.

Игра в исполнении обеих команд получилась интенсивной. Борьба велась на каждом участке поля. Мы достойно ответили сопернику. Команда дала ответ общественности. Думаю, это заслуженное очко. Если бы «Арсенал» играл немного посвободнее, могли бы выиграть матч с преимуществом в один или два гола. В целом же для нас было важно как минимум не проиграть сегодня. В последние 20 минут вы могли заметить это по тому, как играл «Арсенал», — цитирует Венгера Evening Standard.

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Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Ливерпуль Челси Арсен Венгер
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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