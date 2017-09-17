Рыжиков: поражение обидное, но без поражений не бывает побед

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (0:1) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Поражение обидное, но без поражений не бывает побед», — заявил Рыжиков, которого спросили, забивают ли нападающие «Рубина» на тренировках в таких моментах, которые были в матче с «Уралом».
«Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба», — ответил вратарь, которого спросили, был ли удар Эрика Бикфалви неберущимся.
«Все мячи берущиеся, так что будем работать», — приводит слова голкипера «Рубина» официальный сайт клуба.
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