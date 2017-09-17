Нападающий «Арсенала» Уэлбек получил травму паха

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что нападающий лондонской команды Дэнни Уэлбек получил травму паха в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».
26-летний форвард вышел в стартовом составе «канониров», но на 73-й минуте получил повреждение в борьбе с Давидом Луисом и уступил место на поле Оливье Жиру.
«У Дэнни Уэлбека проблема с пахом. Я не знаю, насколько всё серьёзно. Похоже, проблема непростая», — приводит слова Венгера Squawka.
В нынешнем сезоне Уэлбек сыграл в пяти матчах английского чемпионата и забил три гола.
Венгер: «Арсенал» мог выиграть у «Челси» с преимуществом в один или два гола