Моуринью: «МЮ» показал лучшую игру сезона в первом тайме с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.
«Думаю, мы играли хорошо. Особенно в первые 30-35 минут – это, возможно, была лучшая игра в сезоне в исполнении нашей команды. Мы давили оппонента, и у него не было возможности от этого избавиться, провести атаку или нанести удар. Это было впечатляюще. После этого хорошие игроки «Эвертона» появились и показали своё мастерство. Они создали нам трудности, но я оглядывался назад и видел на своей скамейке альтернативные варианты усиления игры.
В АПЛ сейчас стало модно обороняться в пять защитников. Лучший способ противостоять этому – тоже играть в пять защитников. Когда ты не пытаешься подстроиться под тактическую систему соперника, то рискуешь. Мы сыграли тремя игроками в атаке плюс Мхитарян. Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику. Был момент, когда я почувствовал, что мы этого ещё не сделали, поэтому нужно было её улучшить усилиями Эрреры. После нашего второго гола игра была окончена.
Я доволен результатом. Однако думаю, что 4:0 – это слишком для «Эвертона». Ливерпульцы не заслужили такого результата, учитывая, какие усилия они приложили в этой встрече», — цитирует Моуринью BBC Sport.