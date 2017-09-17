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«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»

17 сентября 2017, воскресенье. 20:51 Футбол

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Кёльн» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.

«Боруссия» открыла счёт уже на 2-й минуте — отличился Максимилиан Филипп, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма Сократис Папастатопулос сделал счёт 2:0. На 59-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг реализовал пенальти, а минуту спустя забил с игры, оформив дубль. Окончательный результат на 69-й минуте установил Филипп — на его счету также два гола.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» делит лидерство с «Ганновером». «Кёльн» проиграл четвёртый матч кряду на старте сезона и занимает последнее место.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
5 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 – Филипп – 2, 2:0 – Папастатопулос – 45+1, 3:0 – Обамейянг – 59 (пен), 4:0 – Обамейянг – 60, 5:0 – Филипп – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Кёльн Пьер-Эмерик Обамейянг
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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