«Марибор» после ничьей со «Спартаком» разгромил соперника в чемпионате Словении

В матче 9-го тура чемпионата Словении «Горица» принимала на своём поле «Марибор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Дубль в составе победителей оформил Ясмин Мешанович, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок хозяев. Таким образом, «Марибор» набрал 21 очко и сохранил за собой второе место в турнирной таблице, а «Горица» (13) осталась на третьей строчке.
Напомним, на этой неделе «Марибор» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1). Вторую встречу с красно-белыми словенцы проведут в Москве 21 ноября.
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