«Наполи» впервые в своей истории одержал девять побед подряд в Серии A

В матче 4-го тура итальянской Серии A «Наполи» на своём поле одержал разгромную победу со счётом 6:0 над «Беневенто».
Таким образом, неаполитанский клуб впервые в своей истории выиграл девять подряд матчей в Серии A.
С учётом прошлого сезона подопечные Маурицио Сарри последовательно обыграли «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1), «Сампдорию» (4:2), «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0) и «Беневенто» (6:0). При этом в последний раз в чемпионате «Наполи» проигрывал в феврале — беспроигрышная серия составляет 16 матчей.
«Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»