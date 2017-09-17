Себай извинился перед болельщиками «Балтики» за поведение в игре с «Крыльями»

Форвард Сенин Себай извинился перед болельщиками «Балтики» за поведение в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
23-летний футболист получил две жёлтые карточки в течение минуты за споры с арбитром, оставив свою команду в меньшинстве.
«Вчера в начале матча с «Крыльями Советов» я подвёл свою команду – оставил её в меньшинстве. Меня захлестнули эмоции после того, как судья не заметил нарушения правил со стороны хозяев и засчитал гол в наши ворота.
Я очень переживаю за результат, поэтому и возмутился после несправедливого, на мой взгляд, решения арбитра. Приношу извинения болельщикам, игрокам, тренерам и руководителям ФК «Балтика» за свою вспыльчивость, которая привела к удалению и наложила отпечаток на результат поединка», — цитирует игрока сайт «Балтики».