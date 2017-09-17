А. Козлов: зная Панченко, не сомневаюсь, что он сможет вернуться в ту же форму

Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов выразил сожаление в связи с тем, что его одноклубник нападающий Кирилл Панченко получил тяжёлую травму.
У 27-летнего форварда повреждение передней крестообразной связки, из-за чего в этом году он уже не сыграет.
«В РФПЛ уровень сопротивления выше. Мы как команда выступаем сейчас не очень хорошо. Но Кирилл Панченко всем скептикам доказал, что он и в Премьер-Лиге может показывать такой же высокий уровень. Панченко — классный и мастеровитый футболист, а хорошие игроки всегда легко вписываются в любую команду. Плюс он замечательный человек и со многими ребятами был знаком до прихода в «Динамо». С первых туров он показывал хорошую игру и стал лидером. Команда уже где-то старалась играть на него, всё сошлось. По самоотдаче к нему никогда нет никаких вопросов. Он каждый матч играет на максимуме. В оборонительных действиях помогает команде в каждой встрече.
Кирилл ставит перед собой максимальные цели. Каждый матч для него – это определённый показатель. Он старается играть как лидер и как человек, который мог бы выступать в сборной на чемпионате мира. К сожалению, случилась эта травма. Время показало бы, смог бы он конкурировать с Кокориным и Смоловым, но был шанс. Тренер следил за ним, вызывал на сборы. Кирилл — сильный парень и приложит максимальные усилия, чтобы быстрее восстановиться, но многое будет зависеть от его организма. Но, зная его, я не сомневаюсь, что он сможет вернуться в ту же форму. Да и возраст такой – ещё играть и играть", — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.