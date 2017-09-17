Гол Реми в концовке принёс «Лас-Пальмасу» победу над «Атлетиком»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Атлетик». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 87-й минуте забил новичок команды французский нападающий Лоик Реми, который перешёл в клуб на правах свободного агента 1 сентября. Таким образом, «Лас-Пальмас» одержал вторую подряд победу в Примере, а «Атлетик» потерпел первое поражение в сезоне.
«Атлетик» (7 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (6) находится на 11-й строчке.