Киевское «Динамо» выиграло у «Олимпика», «Шахтёр» сыграл вничью в Одессе

Киевское «Динамо» выиграло у донецкого «Олимпика» в матче девятого тура УПЛ. Встреча проходила в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.
В середине первого тайма Виктор Цыганков открыл счет. На 42-й минуте Мохаммед Рхасалла провел ответный мяч. На исходе первого тайма отличился Виталий Буяльский.
В другом матче девятого тура УПЛ «Черноморец» и «Шахтер» сыграли вничью. Встреча проходила в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счетом 0:0.