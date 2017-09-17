Голы Янссена, Вальбуэна, Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Аланьяспором»

«Фенербахче» выиграл у «Аланьяспора» в матче 5-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Аланье на стадионе «Бахчешехир Окуллары» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
У «Фенербахче» отличились Винсент Янссен, экс-игрок «Динамо»Матьё Вальбуэна (дубль) и бывший футболист «Зенита»Виктор Жулиано (с пенальти). У «Аланьяспора» забил Эмре Акбаба, голевой пас отдал экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав.
В другом матче 5-го тура чемпионата Турции «Гёзтепе» несмотря гол экс-игрока «Локомотива» Петара Шкулетича дома выиграл у «Генчлербирлиги» (3:2).