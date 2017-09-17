Таккинарди: сезон в «Милане» покажет, чего стоит Бонуччи без обороны «Ювентуса»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди выразил мнение, что истинный уровень защитника Леонардо Бонуччи будет выявлен в «Милане» в этом сезоне. Летом Бонуччи перешёл в миланский клуб из «Ювентуса».
«Он отличный игрок, но я хочу увидеть реальную ценность Бонуччи в этом сезоне, понять, чего он стоит сам по себе.
В конце сезона мы увидим, действительно ли он очень силён или же оборона „Ювентуса“ заметно повысила его ценность в наших глазах», — сказал Таккинарди в эфире Mediaset Premium.
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