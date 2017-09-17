Мхитарян: не думали, что «МЮ» обыграет «Эвертон» со счётом 4:0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.
«Это была очень трудная игра. Не думали, что она закончится со счётом 4:0, но «Эвертон» предоставил нам много пространства за своей линией обороны. Хотели выиграть эту игру и даже не думали о ничьей. Знали, что соперник будет прессинговать, а это предоставит нам пространство, поэтому ждали своих шансов.
Первый гол «МЮ» был великолепен, он придал нам больше уверенности и спокойствия. Не важно, с каким счётом ты побеждаешь, главное – сама победа», — цитирует Мхитаряна BBC Sport.
Мхитарян за 5 туров АПЛ набрал больше по системе «гол+пас», чем в прошлом сезоне