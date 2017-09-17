Конте: люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в шестёрку лучших клубов АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Мы сильно провели первые 20 минут матча, однако в первом тайме проигрывали центр поля. Тем не менее люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в шестёрку лучших команд Англии. Мы знали, что нам предстоит сложный матч, и были готовы этому. У «Арсенала» много классных игроков и сильная команда.
Что касается удаления Давида Луиса, то хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Давида. Естественно, там был фол. Арбитр принял решение показать красную карточку, но, если бы он остановил игру ранее, этого бы не произошло. Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на Луиса и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее это произошло, и мы принимаем это как факт.
Педро сегодня не был готов на сто процентов, и поэтому я решил заменить его в перерыве. Мы проконсультируемся с врачами, но я уверен, что там нет ничего серьёзного. Азар провёл заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против «Ноттингем Форест» и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».