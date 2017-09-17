175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конте: люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в шестёрку лучших клубов АПЛ

17 сентября 2017, воскресенье. 22:36 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Мы сильно провели первые 20 минут матча, однако в первом тайме проигрывали центр поля. Тем не менее люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в шестёрку лучших команд Англии. Мы знали, что нам предстоит сложный матч, и были готовы этому. У «Арсенала» много классных игроков и сильная команда.

Что касается удаления Давида Луиса, то хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Давида. Естественно, там был фол. Арбитр принял решение показать красную карточку, но, если бы он остановил игру ранее, этого бы не произошло. Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на Луиса и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее это произошло, и мы принимаем это как факт.

Педро сегодня не был готов на сто процентов, и поэтому я решил заменить его в перерыве. Мы проконсультируемся с врачами, но я уверен, что там нет ничего серьёзного. Азар провёл заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против «Ноттингем Форест» и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Конте: странно, что «Челси» 3-й подряд матч с «Арсеналом» заканчивает вдесятером
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Челси Антонио Конте Давид Луис Педро Родригес Эден Азар Футбольное судейство
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
23:09 Сарри: Мертенс стал одним из лучших центральных нападающих в мире
23:00 Экс-хавбек ЦСКА Тошич забил первый гол после возвращения в «Партизан»
22:51 Дубль Бендтнера помог сопернику «Зенита» по ЛЕ «Русенборгу» одолеть «Волеренгу»
22:51 Куман остался недоволен словами Моуринью об амбициях «Эвертона»
22:44 Хацкевич: киевскому «Динамо» не хватает таких игр в УПЛ, как с «Олимпиком»
22:36 Конте: люди иногда забывают, что «Арсенал» входит в шестёрку лучших клубов АПЛ
22:29 Невилл: де Хеа — самый настоящий топ-класс, мировой уровень
22:24 Мхитарян: не думали, что «МЮ» обыграет «Эвертон» со счётом 4:0
22:17 «Порту» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии
22:09 Таккинарди: сезон в «Милане» покажет, чего стоит Бонуччи без обороны «Ювентуса»
22:00 Голы Янссена, Вальбуэна, Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Аланьяспором»
21:57 Куман – о проигрыше «МЮ»: иногда получаешь в свои ворота больше, чем заслужил
21:43 В Киеве установлен памятник Андрею Гусину
21:27 Киевское «Динамо» выиграло у «Олимпика», «Шахтёр» сыграл вничью в Одессе
21:25 Гол Реми в концовке принёс «Лас-Пальмасу» победу над «Атлетиком»
21:21 Мхитарян за 5 туров АПЛ набрал больше по системе «гол+пас», чем в прошлом сезоне
21:17 Тигиев: не понимаю, как с 2:0 «Спартак» смог сыграть вничью в Петербурге
21:15 А. Козлов: зная Панченко, не сомневаюсь, что он сможет вернуться в ту же форму
21:14 Себай извинился перед болельщиками «Балтики» за поведение в игре с «Крыльями»
21:06 «Наполи» впервые в своей истории одержал девять побед подряд в Серии A
21:00 Шунин: надеемся, что Панченко ещё поможет «Динамо» в этом сезоне
20:51 «Марибор» после ничьей со «Спартаком» разгромил соперника в чемпионате Словении
20:51 «Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»
20:37 Моуринью: «МЮ» показал лучшую игру сезона в первом тайме с «Эвертоном»
20:32 Нападающий «Арсенала» Уэлбек получил травму паха
20:28 «Алавес» уволил главного тренера после четвёртого поражения подряд
20:20 Лукаку: игроки «Манчестер Юнайтед» знают, что могут играть ещё лучше
19:56 Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Ренном»
19:53 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»
19:44 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Рубин» — «Урал»
19:41 Рыжиков: поражение обидное, но без поражений не бывает побед
19:37 Коченков в матче за молодёжную команду «Локомотива» пропустил с центра поля
19:27 Венгер: «Арсенал» мог выиграть у «Челси» с преимуществом в один или два гола
19:17 Тарханов: «Рубин» прибавил во многих компонентах
19:11 Соперник «Спартака» в ЛЧ «Севилья» чуть не упустила победу над «Жироной»
19:07 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» победил в матче Кубка Швейцарии
18:55 «Копенгаген» после ничьей с «Локомотивом» разгромил соперника в чемпионате Дании
18:55 Бердыев: Азмун обязан реализовывать те моменты, которые есть
18:37 «Вардар» после проигрыша «Зениту» в ЛЕ не смог победить в чемпионате Македонии
18:35 Бердыев после поражения от «Урала»: к сожалению, так бывает
18:22 «Урал» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голу Бикфалви
18:21 «Байер» на своём поле разгромил «Фрайбург»
18:17 Кучаев: у молодёжи ЦСКА есть огромный шанс проявить себя
18:06 Конте: странно, что «Челси» 3-й подряд матч с «Арсеналом» заканчивает вдесятером
18:01 «Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»
Все новости RSS
Партнерский контент