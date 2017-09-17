Сарри: Мертенс стал одним из лучших центральных нападающих в мире

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победы в матче 4-го тура итальянской Серии A со счётом 6:0 над «Беневенто» похвалил оформившего хет-трик Дриса Мертенса.
«Мертенс отличается по характеристикам от типичных центральных форвардов, таких как Роберт Левандовски и Гонсало Игуаин, но когда дело доходит до результативности, он находится на том же уровне. Дрис стал одним из лучших центральных нападающих в мире. Мы даже не думали продавать его», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.
Видео голов доступно в «Твиттере».
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