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«Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73-м матче подряд

17 сентября 2017, воскресенье. 23:17 Футбол

Мадридский «Реал» продлил голевую серию, забив в 73-м матче подряд. К 70-й минуте выездного матча четвёртого тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» мадридцы ведут со счётом 3:1.

Отличились Борха Майораль и Гарет Бэйл, ещё один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Кевин Родригеш.

Мадридцы повторили мировой рекорд, установленный бразильским «Сантосом» в начале 60-х. 20 сентября «Реал» дома сыграет с «Бетисом» в пятом туре Примеры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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