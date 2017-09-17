«Реал» впервые в своей истории одержал 11 побед подряд в выездных матчах Примеры

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад». Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Для мадридской команды эта победа стала 11-й подряд выездной в матчах Примеры, что стало новым рекордом клуба. Последний раз «Реал» не побеждал в гостевой игре чемпионата Испании в феврале, когда уступил «Валенсии» со счётом 1:2.
Рекорд по количеству выигранных подряд выездных матчей Примеры (12) был установлен «Барселоной» с 1 мая 2010 года по 12 февраля 2011 года. Таким образом, «Реал», победив «Алавес» в гостевом матче 6-го тура (23 сентября), сможет повторить достижение каталонцев.
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