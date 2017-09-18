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«Спартак» — «Ливерпуль»: федерация фанатов Англии попросила не закрывать трибуны

18 сентября 2017, понедельник. 00:04 Футбол

Федерация футбольных болельщиков Англии выступила против закрытия трибун на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября).

«Мы настоятельно призываем УЕФА принять во внимание положение болельщиков «Ливерпуля», которые собираются поехать в Россию. Мы по-прежнему выступаем против коллективных наказаний, таких как закрытие стадиона или трибун, поскольку они наказывают многих за действия нескольких. В этом случае совершенно невинные фанаты могут потерять серьезные деньги», — цитирует заявление Daily Mail.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время матча с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября. Дело будет рассмотрено 21 сентября.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

«Ливерпуль» обратился в УЕФА в связи с открытым в отношении «Спартака» делом
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Болельщики — Футбол УЕФА
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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