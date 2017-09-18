Иммобиле — о 6 голах в 4 матчах: это лучший старт сезона в моей карьере

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал гостевую победу над «Дженоа» (3:2) в матче 4-го тура Серии А, а также выразил мнение, что старт нынешнего сезона стал для него лучшим в карьере. В матче с «Дженоа» Иммобиле оформил дубль, а всего на его счету теперь шесть голов и одна результативная передача в четырёх играх.
«Было важно хорошо сыграть и уехать домой с тремя очками. Соперник плохо начал сезон, поэтому был мотивирован и нацелен на очки. Печально, что мы снова пропустили два гола. В ближайшие дни проанализируем игру и посмотрим, что мы делали не так.
Это мой лучший старт сезона в карьере. Однако над ним я начал работать ещё с прошлого сезона. Когда перешёл в «Лацио» в 2016 году, сказал, что голы для меня не так важны, как усердная работа. Теперь мы с командой пожинаем плоды этой работы, и не намерены останавливаться на достигнутом», — цитирует Имобиле Mediaset Premium.