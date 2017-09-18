Карвахаль: очевидно, что Майораль способен помочь «Реалу» в этом сезоне

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями от победы над «Реалом Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Мы знали, что если проиграем, то будем отставать от лидера на семь очков. Было нелегко, тем более мы играли на выезде, но команда проявила характер.
Борха Майораль забил отличный мяч. У нас очень глубокий состав, и очевидно, что Майораль способен помочь «Реалу» и забивать голы", — цитирует игрока Мarca.
Видео гола доступно в «Твиттере».
«Реал» на выезде выиграл у «Реала Сосьедад»