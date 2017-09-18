Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару

Во время матча 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» бразильский защитник парижан Дани Алвес не откликнулся на просьбу партнёра по команде уругвайского нападающего Эдинсона Кавани передать ему мяч для пробития штрафного удара, вместо чего отдал мяч соотечественнику форварду Неймару.
В этой же встрече на 79-й минуте Неймар хотел пробить пенальти, однако Кавани не позволил ему этого сделать. В результате Эдинсон с «точки» свою попытку забить гол не реализовал.
«ПСЖ» обыграл «Лион» со счётом 2:0. На 75-й минуте Джовани Ло Чельсо обыграл своего оппонента и прострелил на ближнюю штангу, откуда Кавани пяткой переправил мяч под дальнюю штангу. Гол был записан на игрока гостей Марсело, коснувшегося мяча последним. На 86-й минуте прострельная передача в чужую штрафную площадь завершилась ударом Килиана Мбаппе, мяч угодил в Жереми Мореля, а затем отскочил в пустые ворота.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Посмотреть видео можно в «Твиттере».