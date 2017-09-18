16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в истории Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле проиграл «Лацио» со счётом 2:3. В составе проигравшей команды два гола забил нападающий Пьетро Пеллегри, которому в день матча было 16 лет и 184 дня.
Таким образом, форвард стал самым молодым автором дубля в истории Серии А. Самым возрастным автором дубля в истории турнира остаётся Франческо Тотти, который забил два гола в ворота «Торино» 20 апреля 2016 года в возрасте 39 лет и 206 дней.
Пеллегри также стал первым футболистом, который родился в 21-м веке и смог оформить дубль в матче Серии А. В то же время Пьетро – самый молодой игрок, которому удалось забить больше одного гола в матче топ-5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) в 21-м веке.
Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»