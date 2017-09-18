Нападающий «Дженоа» Пеллегри: моя мать уверена, что я всё ещё учусь в школе

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри поделился впечатлениями от матча 4-го тура Серии А против «Ромы» (2:3). 16-летний футболист, который является сыном менеджера команды Марко Пеллегри, забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории Серии А.
«Это было моей мечтой с тех пор, как я был ребёнком. Это был очень важный вечер для меня и моего отца.Я не окончил школу, но в этом году у меня появится частный репетитор, который будет помогать мне после утренних тренировок.
Мой отец следил за моей карьерой, ещё когда я был маленьким, и это прекрасно, что он был тронут моим достижением. Он всегда вёл меня на тренировки, даже в дождь и снег. Он тот, кто направляет меня на правильный путь в футболе, а моя мать уверена, что я учусь в школе», — приводит слова Пеллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.