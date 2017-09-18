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Черчесов: кто заставляет меня говорить не о футболе — того в сборной нет

18 сентября 2017, понедельник. 01:28 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда» заверил, что у него нет предвзятости в вопросе выбора футболистов.

«Предвзятости у меня никакой нет. Я не хочу обсуждать на пресс-конференциях всякие «твиттеры», я хочу говорить про футбол. Кто заставляет меня говорить про другие вещи – того в сборной нет. Если он гениальный игрок? Гениальный игрок пускай подчиняет себя командным действиям. Когда я на пресс-конференции прихожу, то про гениального футболиста должны говорить о том, что он забил и отдал, а не то, с кем он, условно, переспал», — сказал Черчесов.

Наставник сборной также ответил на вопрос о нападающих «Зенита» Александре Кокорине и Артёме Дзюбе, пропустивших Кубок конфедераций.

«Дзюба вообще начал у меня в «Спартаке» в 18 лет играть уже в Кубке УЕФА и так далее. Я их реально хорошо знаю. Поэтому дайте им, пожалуйста, возможность играть. После того, как я не объявил Кокорина в составе на Кубок конфедераций, мы с ним прекрасно поговорили кое о чём. Словами мы никогда никого не научим, а научим своими действиями. Он умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает. А на словах мы ничего никому не можем доказать. Сейчас он в великолепном состоянии. Я могу только радоваться, что он правильно понял, о чём мы говорили. Главный тренер сборной – это объединяющий фактор, а не разъединяющий», — заключил Черчесов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Станислав Черчесов
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