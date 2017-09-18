Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем передачи «Фетисов» на телеканале «Звезда». В числе прочего он объяснил члену исполкома Российского футбольного союза Игорю Лебедеву, почему сборная России в начале сентября провела матч с московским «Динамо» (3:0).
Лебедев сказал: «Поправьте, если я не прав, и объясните, почему, но я считаю, что матч против «Динамо» — это унижение для сборной России. Часть из 16 тысяч болельщиков, присутствовавших на стадионе, пришла из-за того, что это можно было сделать бесплатно. А потом мы будем доплачивать, чтобы болельщики пришли посмотреть на сборную?»
Ответ Черчесова: «У руководителя должны быть весы. И он должен взвешивать, что и как делать. Когда ты попадаешь в ситуацию, если ты здравомыслящий человек, ты должен выбрать, что на сегодняшний день полезнее. Я не должен слушать, что скажет Лебедев, при всём уважении. Не должен слушать, что скажет Фетисов, при ещё большем уважении. Не должен слушать, что скажет Вася, Петя и так далее. Задача мне поставлена, мы увидели новые имена, они сыграли в маечках сборной против «Динамо». Это как у штангистов: надо брать начальный вес. Вот для этой компании московское «Динамо» было правильным начальным весом».