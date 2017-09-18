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Майораль: горжусь, что могу учиться у партнёров по «Реалу»

18 сентября 2017, понедельник. 03:44 Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль поделился впечатлениями от победы над «Реалом Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, а Майораль забил один из голов «сливочных».

«Я очень рад, что мы победили и показали хорошую игру. Мы знали, что это будет сложная задача, но справились с ней на „отлично“. Мы были обязаны победить, потому что два последних матча в Примере завершили вничью. Эта победа была очень важна.

Мы очень счастливы. Каждая игра — это финал, особенно на «Аноэте». Немногим командам удаётся забить здесь. Мы должны были вернуться на победный путь в лиге и сделали это. Мы должны продолжать в том же духе, потому что именно так и приходят результаты.

Играть в первой команде «Реала» — большая честь для меня. Именно для этого я усердно работаю и продолжу это делать, чтобы получать больше возможностей. У нас многое впереди, и я счастлив быть частью команды. Если тренер ставит меня в состав, значит, он чувствует, что я готов. Это даёт мне уверенность, которую я ценю. Горжусь, что могу учиться у таких игроков", — приводит слова Майораля официальный сайт «Реала».

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Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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