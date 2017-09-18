Ван Нистелрой: Лукаку — чистый №9, каким был и я

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой поделился мнением об игре действующего форварда манкунианцев Ромелу Лукаку. Бельгиец перешёл в «МЮ» минувшим летом из «Эвертона». По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн).
«Лукаку хорошо начал в „МЮ“, с учётом оказываемого на него давления. На футболиста всегда давит его трансферная стоимость. Если вы не забиваете, люди говорят: «Эй, он не забивает». Но Ромелу забивает голы, и я уверен, что это продолжится.
Я считаю, что Ромелу — чистый №9, играющий в центре, каким был и я. Меня нельзя было поставить на фланг, как и Ромелу. Он уже играет большую роль в «МЮ». У Лукаку будут трудности, но Жозе Моуриньо будет наставлять его", — приводит слова Ван Нистелроя The Sun.