Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен отметил, что значение хавбека Франка Рибери для команды переоценить невозможно. Сам французский футболист был очень недоволен тем, что его заменили на 78-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0). В гневе он сорвал с себя футболку и бросил её рядом с Хави Мартинесом, который сидел на скамейке запасных.
«Это был знак. После этой замены Рибери надо многое сделать. Но если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери», — приводит слова голландского футболиста Bild.
Хаманн призвал руководство «Баварии» оштрафовать Рибери из-за его поведения