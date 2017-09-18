Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Асьер Ильяраменди, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», прокомментировал ход матча 4-го тура чемпионата Испании между этими командами. Играя на своём поле, баски потерпели поражение со счётом 1:3.
«Это была трудная игра. В первом тайме соперник доминировал над нами и часто гостил на нашей половине поля. А во втором тайме мы действовали лучше и угрожали воротам соперника. Однако третий гол соперника перечеркнул наши надежды на положительный результат. «Реал Сосьедад» по крайней мере боролся и создавал опасность для «Реала», — приводит слова Ильяраменди Marca.
Ильяраменди: в каждой игре «Реал» меняет шесть-семь футболистов, и это незаметно