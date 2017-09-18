Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше

В Германии всё чаще раздаются голоса в пользу того, чтобы летнее трансферное окно закрывалось раньше. На этот раз к этому призвал спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер.
«Я однозначно высказываюсь за то, чтобы трансферное окно закрывалось раньше. «Байер» отлично мог бы жить с этим. Было бы желательно, если бы все ведущие европейские лиги высказались за это. Бундеслига должна быть настолько сильной, чтобы претворять в жизнь свои собственные идеи. Точно так же, как англичане», — приводит слова Фёллера Bild.
Ранее за это высказывался и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.