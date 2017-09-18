Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Штрунц считает, что ещё рано петь команде дифирамбы. Штрунц сказал об этом после матча 4-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем» (4:0), напомнив, что подопечных Карло Анчелоти ждёт встреча с «ПСЖ» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Такая победа «Баварии» в последние годы была в порядке вещей. А настоящим мерилом для неё станет предстоящая игра с «ПСЖ». У меня такое впечатление, что внутри команды не всё гармонично», — приводит слова Штрунца интернет-издание Sport1.
С парижской командой немецкий гранд встретится 27 сентября на поле соперника.
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