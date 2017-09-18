Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери поделился мнением о том, почему в летнее трансферное окно его переход в «Барселону» не состоялся. Каталонский клуб некоторое время проявлял интерес к футболисту, но затем отказался от идеи его приобретения.
«Я не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной. Таков мой вывод. Если «Барселона» заинтересовалась мной, это значит, что я прилагал большие усилия. Теперь я сосредотачиваюсь на том, чтобы провести отличный сезон, но не для того, чтобы перейти в гранд. Зимой я не перейду в другой клуб вне зависимости от того, кто захочет приобрести меня», — цитирует Сери L'Équipe.
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